Son dakika spor: Tuzlaspor, Brezilyalı futbolcu Alan Lima'yı transfer etti

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Brezilyalı futbolcu Alan Lima'yı kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Brezilyalı futbolcu Alan Lima'yı kadrosuna dahil etti.

Tuzlaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa'dan transfer edilen 23 yaşındaki Lima ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu sezon çıktığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Alan Lima'ya Tuzlaspor'da başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan