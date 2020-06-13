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Son dakika spor: Türkiye Voleybol Federasyonundan anlamlı destek

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Voleybol Federasyonu, Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla inşaat ipinden file yaparak sokakta voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı.

Son dakika spor: Türkiye Voleybol Federasyonundan anlamlı destek
13.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:01

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla inşaat ipinden file yaparak sokakta voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Her koşulda çocuklara sporu sevdirmek, teşvik etmek ve onlarla buluşturmayı hedefleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti gönderdi." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun gönderdiği voleybol seti karşısında çok mutlu olan çocukların, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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