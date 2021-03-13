Son dakika spor: Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları İzmir'de başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adının verildiği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları İzmir'de başladı.

Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan sprint gece yarışı ile başlayan şampiyonaya farklı illerden 340 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, yaptığı açıklamada, ilk kademe yarışları Kasım 2020'de Aksaray'da düzenlenen şampiyonanın ikinci kademe heyecanını şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel anısına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmacılara başarılar dileyen Akyüz,"Gece yarışmasında Bergama'nın tarihi sokaklarında, UNESCO tarafından tescillenmiş şehrimizde bütün farklı illerden gelen sporcularımızın sağlıklı bir şekilde sakatlık olmadan, pandemi kurallarına uygun olarak iyi bir yarışma yapmalarını arzu ediyorum." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da ilçenin tarihi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir kent olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin her tarafından birçok sporcumuz ilçemize geldi. Oryantiring sporu bu pandemi döneminde yapılacak önemli spor dallarından bir tanesi ve Bergama da bunun için en uygun yerlerden biri. Bugün burada gerçekleştireceğimiz turnuvada sporcularımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki turnuvaları da inşallah uluslararası olarak Bergama'da gerçekleştireceğiz."

İstanbul Oryantiring Spor Kulübü adına 35 yaş kategorisinde yarışan Emel Seçer Yılmaz da şampiyonada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkış yapan sporcular, tarihi kentin belli bölümlerine yerleştirilen işaretleri harita yardımıyla bulmaya çalıştı.

Organizasyon, Kozak Yaylası'nda orta mesafe yarışıyla devam edecek ve 14 Mart Pazar günü sürat mesafe yarışının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir