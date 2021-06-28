Son dakika spor: Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti
Son dakika haberi... Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda Octavius Ellis de bizimle. Geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Amerikalı pivot Octavius Ellis'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar