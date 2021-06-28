Son dakika spor: Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti

Son dakika spor: Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda Octavius Ellis de bizimle. Geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Amerikalı pivot Octavius Ellis'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Avrupa ve Yunan basketbolunun efsane ismi Vasillis Spanoulis emekli oldu
Avrupa ve Yunan basketbolunun efsane ismi Vasillis Spanoulis emekli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Can Yaman Müge Anlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika spor: Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:16:53. #1.16#

title