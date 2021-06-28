Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Son dakika haber: Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Slovak futbolcu Marek Hamsik, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Slovak futbolcu Marek Hamsik, Trabzon'a geldi.
Özel uçakla Trabzon'a gelen Hamsik'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi.
Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.
Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan