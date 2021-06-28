Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
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Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi

Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

Son dakika haber: Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Slovak futbolcu Marek Hamsik, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Slovak futbolcu Marek Hamsik, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon'a gelen Hamsik'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi.

Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Son dakika spor: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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