Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor
17.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:37
Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.
Trabzonspor'da testti pozitif çıkan oyuncu sayısı 7 oldu. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyit Ahmet Eksik