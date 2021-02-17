Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyit Ahmet Eksik