Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor
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Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor

17.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:37
Trabzonspor'un korona virüs kabusu sürüyor

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

Trabzonspor'da testti pozitif çıkan oyuncu sayısı 7 oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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