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Son dakika... SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Bir son dakika haberine göre SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Son dakika... SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
04.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:43


SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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