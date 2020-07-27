Son dakika spor: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Son dakika habere göre Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmanda antrenör Eddie Newton yönetiminde oyuncuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği belirtildi. Takımın yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gideceği kaydedildi. Kaynak: AA