Son dakika spor: Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a 4 maçtan men cezası

Son dakika haberler: Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir FK ile oynadıkları karşılaşmada "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı" nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir FK ile oynadıkları karşılaşmada "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı" nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı