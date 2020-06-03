Son dakika spor: Tottenham'da 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig'de, Tottenham'da 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig'de, Tottenham'da 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Haziran tarihlerinde bin 197 kişiye uygulanan korona virüs testinden bir tanesi pozitif çıktı. Tottenham'dan yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan kişinin kulüpten olduğu ve 7 gün karantinada kalacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA