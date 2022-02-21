Son dakika spor: TFF Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için bir sonraki toplantısını 24 Şubat'ta yapacak, nihai karar 28...
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Son dakika haber: TFF Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için bir sonraki toplantısını 24 Şubat'ta yapacak, nihai karar 28 Şubat'ta açıklanacak.
TFF Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için bir sonraki toplantısını 24 Şubat'ta yapacak, nihai karar 28 Şubat'ta açıklanacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor