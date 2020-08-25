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Son dakika spor: TFF kararını verdi: "Ekim'den itibaren maçlar seyircili"

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

Son dakika spor: TFF kararını verdi:
25.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

TFF, bugün Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından önemli bir karara imza attı. Buna göre ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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