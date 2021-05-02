Son dakika spor: TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme heyecanı son haftaya taşındı
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Son dakika spor: TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme heyecanı son haftaya taşındı

Son dakika spor: TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme heyecanı son haftaya taşındı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig'in 33. haftasını galibiyetle tamamlayan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor arasındaki ilk 2 mücadelesinde gülen ekipler son haftada belli olacak.

TFF 1. Lig'in 33. haftasını galibiyetle tamamlayan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor arasındaki ilk 2 mücadelesinde gülen ekipler son haftada belli olacak.

İlk 2 sıradaki ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bunları takip eden 4 ekibin de play-off oynayacağı ligde ilk 2 iddiasını sürdüren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, 33. haftayı da kayıpsız geçti. 67'şer puan ve averajla sıralanan 3 takımda 2'si son haftada Süper Lig vizesi alacak.

Bu ekiplerin hepsinin deplasmanda oynayacakları maçlarda Adana Demirspor, Menemenspor'la, GZT Giresunspor Tuzlaspor'la, Yılport Samsunspor da Adanaspor'la karşılaşacak.

İlk 3'te yer alan ekiplerden birinin yanı sıra 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana ulaşan Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde play-off'ta yer alacak 4. ve son ekip 57 puanı bulunan Altınordu veya 55 puanlı Ankara Keçiörengücü olacak.

İstanbulspor'un deplasmanda Ankaraspor'la, Altay'ın kendi evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacağı son haftada Altınordu ise Aydeniz Et Balıkesirspor deplasmanında, Ankara Keçiörengücü de Bursaspor deplasmanında puan arayacak.

Ligde üçüncü takım ile altıncının, dördüncü ekiple beşincinin karşılaşacağı play-off yarı final eşleşmeleri de son hafta müsabakalarının ardından netleşecek.

Son hafta öncesinde Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından lige veda eden üçüncü takım da Akhisarpor oldu.

En son 2003-2004'te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig'de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig'e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor'un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010'da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61'er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor'dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig'e çıkarken, Adanaspor da play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012'de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor'dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig'e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off'ta yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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