Son dakika spor: Tekvandocu kardeşlerin hedefi uluslararası başarı Son dakika haberleri... Eskişehir'de faaliyet gösteren bir spor kulübünde 12 yıl önce tekvandoyla tanışan Zeynep Şeyma (17) ve ağabeyi Muhammed Sabri Turhan (19) ile Ayşe Melike (17) ve ağabeyi Hüseyin Behlül Karadaş (19), elde edecekleri başarılarla ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için...

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir spor kulübünde 12 yıl önce tekvandoyla tanışan Zeynep Şeyma (17) ve ağabeyi Muhammed Sabri Turhan (19) ile Ayşe Melike (17) ve ağabeyi Hüseyin Behlül Karadaş (19), elde edecekleri başarılarla ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Zeynep Şeyma Turhan ve Ayşe Melike Karadaş 5, Muhammed Sabri Turhan ile Hüseyin Behlül Karadaş ise 7 yaşındayken bu spora başlarken, kardeşler Enisler Grup Kamerspor Kulübü bünyesinde turnuvalara hazırlanıyor.

Birlikte antrenman yapıp şampiyonalara hazırlanan, gezi ve piknikler düzenleyen Turhan ile Karadaş kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verdikleri çalışmalara yeniden başladı.

Turhan ve Karadaş kardeşler, birbirlerinden aldıkları destekle ay-yıldızlı formayı giyip Türk bayrağını yurt dışında gururla dalgalandırmak için günde çift antrenman yapıyor.

Zeynep Şeyma: "12 yıldır hiç ayrılmadık"

AA muhabirine açıklama yapan kardeşlerden milli tekvandocu Zeynep Şeyma Turhan, 4 sporcu yıllardır birlikte idman yaparak şampiyonalara hazırlandıklarını söyledi.

Milli takıma 2017 yılında seçildiği aktaran Zeynep Şeyma, "Dünya 5'inciliğim var. Ağabeyimle aynı sporu yapmak beni daha da geliştiriyor. Maçlara birlikte hazırlanıyoruz. Tekvandoya Behlül ağabey ve Melike ile başladık. Melike'yle ben, ağabeyimle de Behlül eş oluyor ve antrenman yapıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Eğlenceli antrenmanlar oluyor. 12 yıldır hiç ayrılmadık. Aynı kulüpte başarılı olmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Muhammed Sabri Turhan ise sportif anlamda gelişmesinde birlikte antrenman yaptığı kardeşi ile Karadaş kardeşlerin büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Muhammed Sabri, "Behlül'ün benimle aynı yaşta olması sayesinde müsabakalara birbirimizi hazırlayabiliyoruz. Maçlara birlikte gidiyoruz. Beraber güzel anılar biriktirdik. Hedefimiz birlikte dereceler elde etmek." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Behlül: "Arkadaşlığımız ve kardeşliğimiz pekişti"

Hüseyin Behlül Karadaş, 12 yıldır kopamadığı tekvando macerasına kardeşiyle başladıklarını belirtirken, "Bu spor sayesinde arkadaşlık ve kardeşliğimiz pekişti." açıklamasını yaptı.

Ayşe Melike Karadaş da tekvandoya başladıkları gün Turhan kardeşlerle tanıştıklarını aktararak, "Zeynep'le kulüpte tanışıp, arkadaş olduk. Ağabeyim de Muhammed'le dost oldu. Böylece birbirimizi her zaman destekledik. Hedefimiz milli formayla yurt dışında başarılı olup, Türk bayrağını dalgalandırmak." şeklinde konuştu.

Antrenörlüklerini Abdullah Turhan yapıyor

Zeynep Şeyma ve Muhammed Sabri Turhan'ın babaları Enisler Grup Kamerspor Kulübü Sportif Direktörü Abdullah Turhan, bu 4 sporcunun yıllardır antrenörlüğünü yaptığını anlattı.

Kiloları ve boyları birbirine yakın olan dörtlünün antrenmanlarda iyi partner olduğuna değinen Turhan, "Kardeş tekvandocularımız her zaman zirvede olmak istiyor. Hedefimiz 4 kardeşin de milli formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesidir. Ay-yıldızlı bayrağı en yükseğe taşımayı amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA