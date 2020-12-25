Son dakika spor: Spor İstanbul'dan çocuklara çevrim içi spor eğitimi
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Son dakika spor: Spor İstanbul'dan çocuklara çevrim içi spor eğitimi

25.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:26
Son dakika spor: Spor İstanbul'dan çocuklara çevrim içi spor eğitimi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara çevrim içi spor eğitimi veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara çevrim içi spor eğitimi veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, ilki 12 Aralık'ta gerçekleştirilen çevrim içi spor etkinliğinde salgın önlemleri doğrultusunda çocukların ev ortamında motivasyonlarının ve fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi için eğitim verildi.

Her cumartesi ve pazar günü 11.00 ila 11.35 saatlerinde Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek canlı yayınlarla 6-8 yaş çocukların evde spor yapması sağlanacak.

Projeyle çocukların motivasyonlarını, iletişim ve temel fiziksel becerilerini, postürlerini, materyalli ve materyalsiz metotlarla geliştirmek ve eğlenceli içeriklerle gün içerisinde daha sağlıklı ve mutlu olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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