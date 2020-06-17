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Son dakika spor: Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor: Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
17.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:39

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün top başı yaparak Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan takım, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. 

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: DHA

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