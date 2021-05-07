Son dakika spor: Sivasspor iç sahada 2 maç üst üste kazanamıyor

Bir son dakika haberine göre DG Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda üst üste iki galibiyet alamadı.

DG Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda üst üste iki galibiyet alamadı. Kırmızı-beyazlılar, şanssızlığını Başakşehir karşısında kazanarak kırmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Sivasspor, söz konusu müsabakalardan 9 galibiyet ve 7 beraberlik alarak bu sezon en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım oldu. Evinde oynadığı son lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu sezon üst üste iki iç saha karşılaşması kazanamadı.

En son geçen sezonun 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1, 17. haftada da Göztepe'yi 1-0 yenerek evinde art arda iki karşılaşmadan zaferle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde bu sezon iç saha müsabakalarından peş peşe iki kez 3 puanla dönecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı