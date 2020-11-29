Son dakika spor: Sergen Yalçın: "Zaferler ancak savaşarak kazanılır"
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Son dakika spor: Sergen Yalçın: "Zaferler ancak savaşarak kazanılır"

29.11.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:18
Son dakika spor: Sergen Yalçın:

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Oyuncularına 2 gündür "Zaferler ancak savaşarak kazanılır" dediğini hatırlatan Yalçın, "Karakterli oyuncularımın eline, ayağına sağlık" dedi. Yalçın, MHK'ye de seslenerek "Bu şekilde devam etmez" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş adına çok önemli bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Lige çok iyi bir başlangıç yapamadık. Hem UEFA hem ligde sorunlarla karşılaştık ve altından kalkmakta zorlandık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Geçen hafta 'Artık önümüze umutla bakmak istiyoruz' demiştim. Bireysel performanslar bizim istediğimiz seviyede olmalıydı. 2 haftadır takımımız büyük takım reaksiyonu gösteriyorlar. 50 dakikaya 10 kişi oynadık. Hakemin enteresan kararları vardı. Çok önemli bir derbi kazandık ama bu 1 maçlık bir zafer. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan durumunun 4-5 puan gerisindeyiz. Bu açığı kapatmak için de arka arkaya zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım hepsinin ayağına sağlık. Karakterli bir oyun sergilediler, hepsinin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

"Zaferler ancak savaşarak kazanılır"

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15 yıl önce Pancu'nun kaleye geçtiği ve Beşiktaş'ın 10 kişiyle 4-3 kazandığı maç hatırlatılan Sergen Yalçın, "O maç daha farlı bir maçtı, bu maç daha farklı. Moral motivasyon yükseliyor, puan durumunda 3 puana ihtiyacımız vardı. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Zaferler ancak savaşarak kazanılır, başka türlü kazanamazsınız. Oyuncularıma 2 gündür bunu söylüyordum. Bugün bizim için çok önemli bir maçtı, savaşarak kazandık, bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Buradan MHK'ye sesleniyorum. Bu şekilde devam etmez"

2 takımın da çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44. dakikada Mensah'ın bir pozisyonu var, 2'ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin'e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi. Bizim pozisyonumuzu durdurdu ve atacağımız bir gole engel oldu. Doğal olarak da kenarda çıldırıyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Avantaj kurallarını oynatmıyor, faulü vermiyor kontra yiyoruz. Erol Hoca'ya sorarsanız, o da hakemden şikayet edecektir haklı olarak. Larin'e kırmızı kart verdin, haklı olarak. Mert Hakan'a niye vermedin ikinci sarı kartını. Faulleri es geçebilirsin, olabilir ama kural çok açık, atacaksın bu maçı. Sen sarı ve beyaz rengin maçını yönetiyorsun, gördüğünü çal, sanana kim olduğu. Gaziantep maçında VAR'a sormadan 50 metreden benim kalecimi attılar, faul bize yapıldı. Bunlar normal şeyler mi. Biz bunları kaldıramıyoruz. MHK'ye de rica ediyorum, hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın, eğitim mi vereceksiniz, brifing mi vereceksiniz, bu şekilde devam etmez" diyerek tepkisini gösterdi.

"Beşiktaş isminin karşılığı şampiyonluktur"

Büyük maçlarda oyuncularının sahaya karakter koymaları gerektiğini söyleyen Yalçın, "Bu tarz maçlarda karakter ortaya koymaları gerektiğini, zaferlerin ancak savaşılarak kazanıldığını, rölanti futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını söylüyorum. Temassız maç olmaz. Bunu inşallah istatistik olarak uzun süreye yayarsak, yarışmacı bir takım olarak sürdürürüz" dedi.

Son olarak şampiyonlukla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluktur. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un isminin karşılığı şampiyonluktur. Bunu konuşmak için şu anda erken. Bunu ancak mart ayında konuşmak lazım. 3 maçlık periyotlar başlayacak ilerleyen dönemde. Erken konuşmamak lazım, önümüzdeki maçları kazanmak lazım, sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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