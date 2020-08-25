Son dakika spor: Sarı siyahlılar 3 yıldız oyuncuyla anlaştı Bir son dakika haberine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) yer alan İzmir'in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) yer alan İzmir'in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 oyuncuyu renklerine bağlayan Aliağaspor FK, geçen sezon ligleri başarıyla tamamlayan 3 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu ve profesyonel lige çıkmayı hedefleyen sarı siyahlı ekip, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde geçtiğimiz sezon Aliağaspor FK'da forma giyen orta saha oyuncuları Erkan Gövercin (22), Osman Buğra Uysal (23), kenar hücum oyuncusu Uğur Karakoç'la (30) yeni sezon için anlaştı. Transfer sürecine hızlı başlayan Aliağaspor FK, böylece bir hafta içinde 11 dış, 3 iç olmak üzere toplam 14 transfer gerçekleştirdi. - İZMİR Kaynak: İHA