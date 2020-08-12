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Son dakika spor: Şampiyonluk savaşı tamam, sırada amansız hastalığa karşı savaş var

Son dakika haberlerine göre - Şampiyonluk savaşı tamam, sırada amansız hastalığa karşı savaş var Şampiyonluğun verdiği moral kanser tedavisine iyi geldi Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Türk futbol camiasının Kocaelispor'dan beklentileri var" "Kocaelispor'u yeni başarılar bekliyor" "Biz Kocaelispor'u Süper...

12.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:13

- Şampiyonluk savaşı tamam, sırada amansız hastalığa karşı savaş var

Şampiyonluğun verdiği moral kanser tedavisine iyi geldi

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez:

"Türk futbol camiasının Kocaelispor'dan beklentileri var"

"Kocaelispor'u yeni başarılar bekliyor"

"Biz Kocaelispor'u Süper Lig'e hazırlıyoruz"

KOCAELİ - TFF 3. Lig'de mücadele ederken, en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyon olan Kocaelispor'un Başkanı Hüseyin Üzülmez, takımının şampiyonluğu ile birlikte yükselen moraliyle yakalandığı amansız hastalığı yenip, çifte mutluluk yaşamak istiyor.

TFF'nin lider takımların şampiyonluklarını tescil etmesiyle en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyon olan Kocaelispor'da, kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, şimdilerde amansız bir hastalığa karşı savaş veriyor. Kontrol için gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen Üzülmez, 4 aydır tedavi görüyor. Takımının ulaştığı şampiyonluğun, hastalığına ciddi oranda iyi geldiğini söyleyen Üzülmez, Kocaelispor'un elde edeceği yeni başarılarla birlikte daha fazla moral bulacağını ve bu şekilde amansız hastalığı yenerek çifte mutluluk yaşayacağını dile getirdi.

"Tedavi sürecimde yüzde 40 oranında bir iyileşme var"

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Adı üstünde amansız ve beklenmeyen bir hastalık ama inanıyorum ki pozitif duruşumuzla, moralimizle, Kocaelisporumuzun başarısıyla ki bu yıl şampiyon olmamız ilginçtir, tedavi sürecimde yüzde kırk oranında, kemoterapi sonrasında çekilen görüntülemelerde ortaya çıktı ki bir iyileşme var. Bütün hastalıklarda olduğu gibi özellikle kanser hastalığında moralin çok büyük önemi var. Ben futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Adeta tedavime katkıları olmuş oldu. Bundan sonraki hedefimiz sportif anlamda Kocaelispor'u en üst yerlere taşımak. Ama şahsi olarak hedefim ve beni sevenlerin hedefi de kanseri yenmiş Kocaelispor Başkanı olarak çifte mutluluğu yaşamak" şeklinde konuştu.

"Türk futbol camiasının Kocaelispor'dan beklentileri var"

Kocaelispor'un uzun zamandır hem şampiyonluğa hem de bu tarz başarılara aç kalan bir takım olduğunu belirten Üzülmez, Türk futbol camiasının Kocaelispor'dan beklentileri olduğunu ve takımın 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'de boy göstereceğini ifade etti. Üzülmez, "Kocaelispor, bugün Türkiye futbolunda olan mali krizleri ilk yaşayan kulüplerden bir tanesiydi. Yaklaşık 11 yıldır transfer yasağı vardı biz geçen sezon başlarken. Çok şükür ki transfer yasağını ortadan kaldırdık. Kamuya olan devlet borçlarımızın tamamını ödedik. Bunun yanında da takımı yapılandırdık ve sloganımız olan ' O sene bu sene, bundan sonra her sene' sloganımızla o seneyi, yani 2019-2020 sezonunu taraftarlarımıza vadettiğimiz, Kocaelispor camiasına vadettiğimiz şampiyonluğu hamdolsun ki yaşadık. Ama bu bizim için yeterli mi? Değil İnşallah sloganımızın devamı olan 'Bundan sonra her sene' şeklinde ve sonunda Süper Lig'e çıkacak inşallah 2 yıl sonra. Bir yapılanma içerisindeyiz ve hem Türk futbolunun hem Türk futbol camiasının Kocaelispor'dan beklentileri var. Ama en önemlisi Kocaelispor taraftarının, bu şehrin en büyük markası Kocaelispor'dan beklentileri var. Biz bu ağır sorumluluğu biliyoruz. Bundan sonra da bu şampiyonluğu yaşayacak bir takım oluşturuyoruz. Rabbime hamdolsun ki taraftarlarına vadettiği bir sözü yerine getirebilen bir kulüp ve kulübün başkanı olarak büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Ama bu şehir daha fazlasına layık. Onları yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ev sahibi olduğumuza inandığımız Süper Lig'e kalıcı olarak çıkmayı hedefliyoruz"

Bundan sonraki süreçte Kocaelispor'u yeni başarıların beklediğini kaydeden Başkan Üzülmez, "Kocaelispor, hem 3. Lig'deyken, hem 2. Ligde hem de PTT 1. Lig'de bir misafir takım olarak düşünülmesi lazım. Kocaelispor'un kentimizin büyüklüğü, kentimizin Türkiye ekonomisine olan katkısı kentin futbola olan sevgisi, kentteki tesislerimiz, stadyumumuz, taraftar sayımız, Süper Lig'in en iddialı takımlarından birisi olduğu ki mazimiz de öyle; iki tane Türkiye Kupası var müzemizde. Hem Türkiye liglerinde Anadolu'dan gelip en uzun süre lider kalan takım öykümüz var. Bütün bunlarla birleştirdiğimiz zaman şu anda da Türkiye'de mali anlamda krizi en erken yaşayıp, en erken bitiren bir kulüp olarak biz bundan sonra Kocaelispor'u bu sezonda, 2020-2021 sezonunda 2. Lig'den, inşallah 2021-2022 sezonunda da çıkacağımız PTT Lig'inden bir an önce ev sahibi olduğumuza inandığımız Süper Lig'de kalıcı olarak çıkmayı ve yine eskiden olduğu gibi kupalar ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek bir başarıyı hedefliyoruz. Rabbim inşallah onu da nasip edecek. Bunun da müjdesini inşallah taraftarlarımıza vermek istiyorum. Hedefimiz, yapılanmamız tamamen bu yönde" şeklinde konuştu.

"Genç futbolcu transferlerinin birinci amacı kemik kadroyu oluşturmak"

Bu sezon Türkiye'de deplasmanda oynadıkları bütün maçlarda taraftar olarak ev sahiplerinden fazla olduklarını ve yine bu yıl 35 bin kişiyle 3. Lig'in taraftar rekorunu kırdıklarını hatırlatan Üzülmez, özellikle genç oyuncuların transferine önem verdiklerini belirtti. Başarılarıyla öne çıkan genç oyuncuları transfer ederek, Kocaelispor'un kemik kadrosunu oluşturmak istediklerini vurgulayan Üzülmez, "İnşallah bir an önce maçlar seyirciyle oynanır, Türkiye pandemiden normale gelir ise yine taraftar rekorlarıyla tarih yazacak bir takım hazırlıyoruz şu anda. Biz Kocaelispor'u Süper Lig'e hazırlıyoruz. Buna hazırlarken genç fakat başarısıyla öne çıkmış, hem kadromuzdaki hem de transfer ettiğimiz futbolcularla kadromuzu zenginleştirip inşallah çıktığımızda önce PTT 1. Lig'de, sonra Süper Lig'de ana kemik kadromuzu bu genç, yetenekli futbolcularımızla oluşturup, zaten bundan sonra da inşallah Süper Lig'e vardığımızda yabancı futbolcu kısıtlaması da başlamış olacağı için buna hazırlıklı olmuş olacağız. Ama genç futbolcu transferimiz, yetiştirme politikamızın temel nedeni, her sene yeni bir çok transfer yapıp, yeni bir takım kurmaktansa, genç futbolcuları transfer edip, uzun vadeli sözleşme yapıp, takımın iskeletini oluşturmak. Bizim birinci hedefimiz bu. Dolayısıyla hem kadro yapımızda hem de transfer politikamızdaki genç futbolcu transferlerinin birinci amacı kemik kadroyu oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Her gün yeni bir transfer açıkladıklarını söyleyen Üzülmez, birkaç güne kadar Kocaelispor taraftarını heyecanlandıracak yeni transferlerin yapılacağını da ifade etti. Taraftarlardan bu konuda sabırlı olmasını isteyen Üzülmez, Kocaelispor'u anlayan birkaç futbolcunun daha takıma katılacağını duyurdu. Bu konuda yapılacak olan transferlerin ismini vermeyen Üzülmez, taraftarı güzel sürprizlerin beklediğini vurguladı.

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Son dakika spor: Şampiyonluk savaşı tamam, sırada amansız hastalığa karşı savaş var

Kaynak: İHA

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