Son dakika spor: Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
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Son dakika spor: Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Son dakika spor: Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika spor: Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı - Haberler Spor
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