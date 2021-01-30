Son dakika spor: PSG'de Marco Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı
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Son dakika spor: PSG'de Marco Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı

30.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:58
Son dakika spor: PSG'de Marco Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı

Son dakika haberler... Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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