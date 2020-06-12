Son dakika spor: Premier Lig futbolcularından "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine destek Son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig karşılaşmalarında futbolcular, formalarında "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) sloganına yer verecek.

İngiltere Premier Lig karşılaşmalarında futbolcular, formalarında "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) sloganına yer verecek.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black Lives Matter" hareketine, Premier Lig'deki 20 kulübün futbolcularından destek geldi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların 17 Haziran'da yeniden başlayacak sezonda formalarının arkasına isimleri yerine "Black Lives Matter" sloganının yazılmasını talep ettiği belirtildi.

Söz konusu talebin lig yönetimi tarafından kabul edildiği ve yeniden başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk 12 maçında bu uygulamanın hayata geçirileceği kaydedildi.

Sezon sona erene kadar formalarda "Black Lives Matter" logosunun yer alacağı da ifade edildi.

Öte yandan maçlar öncesi veya sırasında diz çöken oyunculara lig tarafından destek verileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Premier Lig sezonu, 17 Haziran'da yeniden başlayacak.

Kaynak: AA