Son dakika spor: Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
17.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Son dakika habere göre Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Pazarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri sonucu 7 sporcunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, gerekli izolasyonun yapıldığı ve futbolcuların tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
???????Pazarspor, 18 Mart Perşembe günü sahasında Mamak ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı