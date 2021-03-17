Son dakika spor: Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika spor: Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Son dakika spor: Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pazarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri sonucu 7 sporcunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli izolasyonun yapıldığı ve futbolcuların tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

???????Pazarspor, 18 Mart Perşembe günü sahasında Mamak ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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