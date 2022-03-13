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Son dakika spor: Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Son dakika spor: Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

Son dakika haberler... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlıyor.

Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Hamar kentinde başlayacak organizasyonda 11 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alacak:

"Cevat Karagöl, Murat Oğuz, Taha Yasin Küsmüş, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Çağla Baş, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Tayyar Sinankılı"

Organizasyon 19 Mart'ta sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası, Atıcılık, Türkiye, Norveç, Spor, Haberler

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