Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Pamukkale Belediyespor Kick Boks takımı sporcuları Antalya'da yapılan "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası" yarışından mutlu döndü.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Pamukkale Belediyespor Kick Boks takımı sporcuları Antalya'da yapılan "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası" yarışından mutlu döndü. Ahmet Burak Canbeldek Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde ederken, Emre Özeren ve Nazife Güçlü de kendi kategorilerinde üçüncülüğü kazandılar.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 8 ile 11 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşen "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası" mavi beyazlı kulüpten 8 sporcu katıldı. 30 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyesporlu Ahmet Burak Canbeldek 79 kilogram Kick Light kategorisinde Avrupa Kupası Şampiyonu oldu. 67 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Emre Özeren ve 65 kilogram büyük bayanlar K1 kategorisinde Nazife Güçlü de Avrupa Kupası üçüncülüğünü elde etti. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, Antalya'daki şampiyonada alınan sonuçların kendilerini memnun ettiğini belirterek; "30 ülkeden bini aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada sporcularımız önemli bir başarı elde etti. Ahmet Burak Canbeldek kategorisinde Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Emre Özeren ve Nazife Güçlü de üçüncü olma başarısını gösterdi. Bu derecelerle işimiz bitmedi. Şimdiki hedefimiz 1 ile 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanmak. Sporcularımız burada da elde edeceği derecelerle milli takıma seçilme imkanı bulacaklar. Ben sporcularıma güveniyorum. Bize her türlü desteği sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin adının sporla anılmasını istediklerini ifade ederek; "Bu nedenle spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Geçen yıl faal hale gelen kick boks branşında sporcularımız Avrupa Kupası müsabakalarında 1 altın 2 de bronz madalya kazandı. Ahmet Burak Canbeldek altın madalya kazanırken, Emre Özeren ve Nazife Güçlü de bronz madalya alma başarısını gösterdi. Bu dereceler bizleri mutlu etti. Sporcularımızı kutluyorum. Emeği geçen antrenör ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı
Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı
Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı
Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı
Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:54:38. #1.16#
title