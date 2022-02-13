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Son dakika spor: Olarenwaju Kayode, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor: Olarenwaju Kayode, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti

Son dakika haberleri... DG Sivasspor'un 28 yaşındaki oyuncusu Olarenwaju Kayode, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon ligde 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

DG Sivasspor'un 28 yaşındaki oyuncusu Olarenwaju Kayode, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon ligde 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor'da, Olarenwaju Kayode attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon 4. kez ağları sarstı. Kayode, maçın 52. dakikasında Max Gradel'in pasıyla topu ağlarla buluşturdu.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 23 maça çıkan Kayode, 13 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 sarı kart, 1 de kırmızı kartla cezalandırılan Olarenwaju Kayode, bin 209 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Son dakika spor: Olarenwaju Kayode, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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