Son dakika spor: NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
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Son dakika spor: NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

16.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:48
Son dakika spor: NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Towns, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

25 yaşındaki basketbolcunun annesi, aynı hastalık nedeniyle geçen yılın nisan ayında 59 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

2 kez all-star seçilen Towns, bu sezon maç başına 22 sayı, 12,5 ribaunt ve 2,8 blok üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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