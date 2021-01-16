Son dakika spor: NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Towns, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

25 yaşındaki basketbolcunun annesi, aynı hastalık nedeniyle geçen yılın nisan ayında 59 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

2 kez all-star seçilen Towns, bu sezon maç başına 22 sayı, 12,5 ribaunt ve 2,8 blok üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer