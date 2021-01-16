Son dakika spor: NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı
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Son dakika spor: NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı

16.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:27
Son dakika spor: NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı

Son dakika haberlerine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks'i 106-103 yendikleri mücadelede 25 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks'i 106-103 yendikleri mücadelede 25 sayı kaydetti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Detroit Pistons-Washington Wizards, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies ve Phoenix Suns-Golden State Warriors karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Cavaliers, evinde oynadığı Knicks mücadelesini 106-103 kazandı. 33 sayı, 23 ribauntla "double double" yapan Cavaliers pivotu Andre Drummond, sahanın en etkili ismi oldu. 25 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman ise kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

Kariyerinde 20 sayı ve 20 ribaunt barajlarını geçtiği 43. maçı oynayan Drummond, Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak bu alandaki 3. en iyi istatistiğe imza attı. Listenin ilk iki sırasında Moses Malone (109) ve Dwight Howard (51) bulunuyor.

Knicks'te Julius Randle 28 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Immanuel Quickley 23, R.J. Barrett ise 20 sayı attı.

Lakers hız kesmiyor

Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 112-95 yenerek üst üste 5'inci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta 21 sayı, 11 asist, 8 ribaunt üreten LeBron James, 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynayan Anthony Davis ve kenardan gelerek 16 sayı kaydeden Montrezl Harrell öne çıktı.

Pelicans'ta ???????Zion Williamson'ın 21 sayı, 12 ribaunt ve Brandon Ingram'in 20 sayı, 5 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Orlando Magic: 124-97

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-109

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 106-103

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 127-125 (uzatmada)

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 116-92

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-95

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-138

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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