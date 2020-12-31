Son dakika spor: Nazilli Belediyespor takipte

Gelen son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda yaşanan koronavirüs vakalarının ardından zirve takibini sürdüren Nazilli Belediyespor, Tepecikspor'u deplasmanda tek golle yenerek liderlik için büyük avantaj elde etti.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımda yaşanan koronavirüs vakalarının ardından zirve takibini sürdüren Nazilli Belediyespor, Tepecikspor'u deplasmanda tek golle yenerek liderlik için büyük avantaj elde etti. Grupta maç eksiğiyle puanını 26'ya çıkaran siyah-beyazlı ekip, lider Fethiyespor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Pazar günü daha önce koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen maçta Yozgatspor 1959'u ağırlayacak Nazilli, kazanması durumunda zirvede puanları eşitleyecek. Siyah-beyazlılar, devrenin son maçını ise 6 Ocak Çarşamba günü yine evinde Yomraspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK