Son dakika spor: Muğlaspor'da iki istifa
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Son dakika spor: Muğlaspor'da iki istifa

10.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:21
Son dakika spor: Muğlaspor'da iki istifa

Bir son dakika haberine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste aldığı başarısız sonuçlarla düşme hattından kurtulamayan Muğlaspor'da Genel Kaptan Özgür Deniz Ateş ve Yardımcı Antrenör Özcan Öz istifa etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste aldığı başarısız sonuçlarla düşme hattından kurtulamayan Muğlaspor'da Genel Kaptan Özgür Deniz Ateş ve Yardımcı Antrenör Özcan Öz istifa etti. Ateş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'daki görevimden kendi isteğimle istifa ediyorum. Alınan kötü sonuçlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde omuz omuza çalıştığım tüm yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sadece şu unutulmasın, koskocaman Muğla ilinde tüm yükün yönetim kurulu üstüne bırakıldığı bir şehirde başarılı olmak çok zor. Bu takımın adının Muğlaspor olduğu unutmasın. Şehrin büyükleri bu takıma sahip çıkmazsa hiçbir şey olmaz" dedi.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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