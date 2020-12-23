Son dakika spor: MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika spor: MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

23.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:06
Son dakika spor: MKE Ankaragücü'nde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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