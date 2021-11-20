Son dakika spor: Milli karateci Sofuoğlu Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 116 ülkeden 1031 sporcunun katıldığı şampiyonada Ali Sofuoğlu, dünya üçüncülüğü için İsviçreli Yuki Ujihara ile karşılaştı.

Üçüncülük maçında 26.92 puan alarak İsviçreli Yuki Ujihara'yı geçen Ali Sofuoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu. Sofuoğlu, organizasyonda Türkiye'ye ilk madalyayı da kazandırmış oldu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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