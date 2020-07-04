Son dakika spor: Milli judocular koronavirüs testine girdi
Bir son dakika haberine göre İstanbul'da kampa girecek milli judoculara koronavirüs testi yapıldı.
04.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:05
İstanbul'da kampa girecek milli judoculara koronavirüs testi yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımın, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesi verdiği belirtildi. Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcular, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacak.
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Kaynak: DHA