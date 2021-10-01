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Son dakika spor: Milli halterci Sera Yenigün, Avrupa'da biri altın 3 madalya kazandı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Son dakika spor: Milli halterci Sera Yenigün, Avrupa'da biri altın 3 madalya kazandı

Son dakika haberler: Milli halterci Sera Yenigün, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Milli halterci Sera Yenigün, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 81 kiloda yarışan milli halterci Sera Yenigün, şampiyonada koparmada 91 kilo ile bronz, silkmede 122 kilo ile altın madalya alırken toplamda 213 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın yedinci gününde milli sporcuların madalya sayısı, 6'sı altın, 13'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplam 26'ya ulaştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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