Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

"Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum"

"Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar"

İSTANBUL, - MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 8 Mart'ta hakemlerle ilgili aldıkları kararın gerekçelerini açıkladı. Bu kararın bir operasyon veya temizlik olmadığını söyleyen Ferhat Gündoğdu, 4 aydır klasman belirleme konusunda çalıştıklarını, bu kararın TFF veya kulüplerle ilgili olmadığını ve kararı kendisinin aldığını söyledi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık gibi liste dışında kalan hakemlerin kötü hakemler olmadığını da dile getiren Ferhat Gündoğdu, "Performans olarak üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık" dedi. MHK'da görev yapan isimlerin suç örgütleriyle ve illegal işlerle ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden MHK Başkanı, herkesin gerekli soruşturmalardan geçtiğini belirtti.

"Ülkemde tabi ki yabancı hakeme karşıyım. Yabancı teknik direktör de tercihtir ama ben Türk teknik direktör tercih ederim. İnsan kaynağı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, oyuncu olması konusunda taraftar değilim."