Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
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Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdiİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi.

Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi.

MESUT ÖZİL SAYESİNDE DÜNYAYA YAYILDI

BigShoe adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve ameliyatlarını gerçekleştiren Mesut Özil, bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinchenko ile birlikte ülkesindeki çocukların ameliyatını üstlendi. Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor.

İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu. Dernek gelecek ay ise Kamerun'da belirlenen çocukların ameliyatlarını gerçekleştirecek.

Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Son dakika gündem: SPOR Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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