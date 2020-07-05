Son dakika spor: Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü Son dakika haberine göre Trabzonspor maçında sarı kart gören Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, haftaya deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyapor maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor maçında sarı kart gören Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, haftaya deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyapor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Marcelo Saracchi, Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimlerdi. Mücadelenin 18. dakikasında sarı kart gören Saracchi, cezalı duruma düştü. Uruguaylı sol bek, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu 11 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA