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Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi

Son dakika spor: Marcao trafik kazası geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, trafik kazası geçirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda antrenmandan sonra evine dönen Marcao'nun aracına arkadan başka bir araç çarptı. 25 yaşındaki futbolcu kazada yara almazken, aracında hasar meydana geldiği ifade edildi. - İSTANBUL

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