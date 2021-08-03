Son dakika spor: Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter'i transfer etti
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Son dakika spor: Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter'i transfer etti

Son dakika spor: Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcu için takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'daki otelde imza töreni düzenlendi.

Kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Kouter, transferinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Manisa Futbol Kulübünün hedefleri, bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübünün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan kulüp üst yöneticisi Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Nino Kouter'in takıma güç katacağına inandıklarını kaydederek, oyuncuya başarı dileklerini iletti.

Son dakika spor: Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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