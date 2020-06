Son dakika spor: Manisa'da 2. Amatör Kümede sevindiren gelişme Son dakika haberine göre TFF Amatör İşler Kurulunun Manisa'da 2. Amatör Lig'i sonlandırıp, önümüzdeki sezon şartları yerine getiren takımların 1. Amatör Kümede mücadele edeceği yönündeki kararı sevinçle karşılandı.

TFF Amatör İşler Kurulunun Manisa'da 2. Amatör Lig'i sonlandırıp, önümüzdeki sezon şartları yerine getiren takımların 1. Amatör Kümede mücadele edeceği yönündeki kararı sevinçle karşılandı.

TFF Amatör İşler Kurulunun 23 Haziran tarihli toplantısında Manisa adına, "2019-2020 Futbol sezonu 1. Amatör kümede düşme kaldırılmıştır. Birinci Amatör Kümeden SAL terfiler onaylanmıştır. 2. Amatör Küme sonlandırılmış olup, ligde yer alan tüm takımlar yeni sezonda resmi şartları ve taahhütleri yerine getirdikleri takdirde 2020-2021 sezonunda birinci kümede yer alacaklardır." kararı uzun zamandır bekleyen 2. Amatör Kulüplerini sevindirdi.

Manisa ASKF'den yapılan açıklamada, "Bu kararların Manisa Futboluna ve dolayısıyla tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Bu süreçte bizlere destek olan ASKF Başkanımız Sayın Erol Timur'a kulüplerimiz adına İl Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz. Ayrıca gündemi doğru yönlendiren spor basınımızın çok değerli temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Derdimiz birkaç kulüp olamaz, tüm kulüpleri kucaklamak gerekiyordu. Önerimizi de doğru bulup, onaylayan başta TFF Başkan Vekili, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez olmak üzere, Genel Sekreterimiz Sayın Adnan Ersan ve tüm kurul üyelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni kurulan ve Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonunda 12 puanla lider durumda bulunan ve ASKF'nin aldığı kararlar önümüzdeki sezon 1. Amatör'de mücadele edecek olan takımlardan biri olan 45Manisaspor Teknik Direktörü Rıdvan Türküler ise, "Şampiyon olmak için yola çıkan ve yeni kurulan bir takım olmasına rağmen amatör ruh, profesyonel düşünce içerisinde gerçek bir aile ortamında bir takımdan daha fazlası ve karakterli, kaliteli oyuncu kadrosuyla bu işe gönül veren hedefleri için her türlü özveriyi gösteren başkan ve yönetim kurulu ile yola çıkmıştık. Şampiyon olacaktık inançlıydık. 4 maç 12 puan alıp namağlup liderdik. Lig mecburen yarım kalmıştı. Ama biz sabırla üst lig için bekledik. Sonunda TFF TASKK kararı verdi. Kulüplerimiz adına teşekkür ederiz. ASKF Başkanı Erol Timur ve İl Temsilcisi Behçet Atlı'ya bu süreçte yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken hedefler koyduk. Bende şahsım olarak bu hedefler olduğu ve fikirlerimiz aynı olduğu için bu takımda görev kabul etmiştim. Şimdi artık bu hedefler için 1. Amatörde kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz inşallah. Biz önce aile olduk sonra takım olduk. Bu takım hedefleri için Manisa futboluna renk katacak inşallah her yıl bir üst lig hedefine ulaşacak. İnanıyoruz çünkü biriz, beraberiz biz bir aileyiz. İnşallah bende bu takımın hedefleri için bir teknik adam olarak katkı koymaya nasıp olursa devam edeceğim. Tüm amatör takımlara hayırlı olsun. Her şey herkesin gönlüne göre olsun. Kazanan Manisa amatör futbolu olsun. Bazı sıkıntılar saha ve takım sayısı anlamında mutlaka yaşanacaktır. İnşallah sağlıklı bir şekilde önümüzdeki sezon ligler ülke genelinde devam eder." dedi.

45Manisaspor Kulüp Başkanı Yunus Emre Şahin ve Manisa İmam Hatipliler Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener de alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MANİSA

Kaynak: İHA