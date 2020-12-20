Son dakika spor: Mahmut Arıkan Develispor'da
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Son dakika spor: Mahmut Arıkan Develispor'da

20.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:54
Son dakika spor: Mahmut Arıkan Develispor'da

Son dakika haberine göre Develispor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Develispor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develispor, 2020-2021 futbol sezonu öncesi dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-Siyahlılar dış transfer geçen sezon Alanya Kestelspor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Mahmut Arıkan'ı transfer etti.

1991 doğumlu kaleci Mahmut Arıkan yeni sezonda Kayseri Develispor forması giyecek. Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Alanya Kestel Spor forması giyen başarılı file bekçisi Mahmut Arıkan bu sezon Develispor için mücadele verecektir. Aramıza hoşgeldin" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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