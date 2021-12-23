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Son dakika spor: La Liga'da lider Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında kazandı

Son dakika spor: La Liga'da lider Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında kazandı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika habere göre İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi ( La Liga ) lideri Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 4 ve 7. dakikalarda Karim Benzema attı. Ev sahibi takımın golünü, 10. dakikada Ohian Sancet kaydetti.

Bu sonuçla 19. haftası oynanan La Liga'da 46 puana ulaşan Real Madrid, bir maç eksiği bulunan Sevilla'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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