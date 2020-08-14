Son dakika spor: Korkuteli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi
Son dakika haberine göre Korkuteli Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandığı bildirildi.
14.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:14
Korkuteli Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandığı bildirildi.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Antalya'da Süper Amatör Lig'den BAL'a çıkacak takımları açıkladı.
Korkuteli Belediyespor'un 2020-2021 yılı futbol sezonunda Demre Belediyespor ile BAL'da mücadele etmesine karar verildi.
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Kaynak: AA