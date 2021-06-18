Son dakika spor: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı
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Son dakika spor: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı

Son dakika spor: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Son dakika haber... TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Son dakika spor: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
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