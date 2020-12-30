Son dakika spor: Kızılcabölükspor, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı oldu
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Son dakika spor: Kızılcabölükspor, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı oldu

30.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:42
Son dakika spor: Kızılcabölükspor, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı oldu

Son dakika haberi: Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'un, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olması için resmi olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'un, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olması için resmi olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kızılcabölükspor Kulübünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili iki kulübün daha önce prensip anlaşmasına vardığı hatırlatılarak, "Kulübümüz, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olma konusunda resmi olarak anlaşmaya varmıştır." denildi.

Şirinköy Stadı'nda sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayan takımın, yılbaşı tatilinin ardından Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gideceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bundan sonraki süreçte Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışmalarını sürdürecek futbol takımımız, maçlarını Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynamaya devam edecektir. Bu dönemde yönetim kurulumuz olağan kongre tarihine kadar görevinin başında durmaya devam edecektir. Gerek şehrimizin mülki amirlerinin, gerekse iş adamlarımızın Kızılcabölükspor'u yalnız bırakmaları, kulübümüzü bu kararı almaya yöneltmiştir. 12 oyuncumuzun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve takım otobüsümüzün İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrasında şehrimizdeki mülki amirlerimizden bir geçmiş olsun telefonu bile alamamak bizleri son derece üzmüştür."

Kızılcabölükspor'un mevcut ekonomik koşullarla profesyonel ligde devam etmesinin mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, "Takımımız, Altınordu bünyesine katılarak konaklama, antrenman planlaması ve beslenme düzeniyle daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecektir. Kulübümüzün isminin yaşaması için elini taşın altına koyan ve tüm imkanlarını seferber eden Altınordu Kulübü Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Kızılcabölükspor markasının var olması için gerek maddi gerekse manevi olarak her zaman yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Alınan bu kararın camiamız için hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte yeni başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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