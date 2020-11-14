Son dakika spor: Karşıyaka lige dönüyor
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Son dakika spor: Karşıyaka lige dönüyor

14.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:11
Son dakika spor: Karşıyaka lige dönüyor

Son dakika spor haberi... MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor'la iç sahada oynanması gereken 8'inci hafta maçı, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen zirve yarışındaki Karşıyaka, yarın Çarşambaspor deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor'la iç sahada oynanması gereken 8'inci hafta maçı, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen zirve yarışındaki Karşıyaka, yarın Çarşambaspor deplasmanına çıkacak. Samsun Çarşamba İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Son sınavda Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken sahadan hiç boynu bükük ayrılmadı. Maç öncesi Kaf-Kaf 17 puan ve maç eksiğiyle lider Somaspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Çarşambaspor ise 11 puan topladı. Karşıyaka'nın Arhavispor'la oynayacağı erteleme maçının tarihi de 24 Kasım Salı olarak belirlendi.

KARŞIYAKA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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