Son dakika spor: Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.
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Son dakika spor: Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

16.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:18
Son dakika spor: Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

Son dakika haber: Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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