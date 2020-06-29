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Son dakika spor: Juventus, Barcelona'dan Arthur Melo'yu 72 milyon avroya transfer etti

Son dakika gelişmesine göre İtalya'nın Juventus Kulübü, İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu transfer etti.

Son dakika spor: Juventus, Barcelona'dan Arthur Melo'yu 72 milyon avroya transfer etti
29.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:35

İtalya'nın Juventus Kulübü, İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu transfer etti.

Juventus ile Barcelona kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Arthur'un bonservis bedelinin 72 milyon avro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun, Barcelona ile bu sezonu tamamlayıp, ardından Juventus'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Gremio de Porto Alegre Kulübünden 31 milyon avro artı başarıya endeksli 9 milyon avroluk ek ödeme karşılığında 2018 yazında Barcelona'ya transfer olan Arthur, bu zaman kadar Katalan takımıyla çıktığı 72 maçta 4 gol attı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gremio Kulübünün, Arthur'un Juventus'a transferinden 2,52 milyon avro daha kasasına koyacağı belirtildi.

Diğer yandan, Barcelona Kulübünün de Juventus'ta oynayan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i transfer edeceği yazıldı. Barcelona'nın gün içerisinde Pjanic transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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