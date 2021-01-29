Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı
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Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı

29.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:20

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir tesisleri İrfan Can'ın kulüp tesislerinden ayrılması İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı.

İstanbul Başakşehir tesisleri

İrfan Can'ın kulüp tesislerinden ayrılması İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı.

Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı
Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı
Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı
Son dakika spor: İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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